Тюмень, , 05:12 — REGNUM В Тюменской области на трассе на 267 километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

На месте ДТП Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

ДТП случилось поздно вечером 8 июля 2022 года. Предварительно установлено, что автомобиль «Датсун», под управлением 23-летнего водителя из Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан», в котором находилась семья из Тобольска.

Водитель «Датсун» скончался на месте. Находившиеся в «Фольксвагене» 34-летний водитель, его 32-летняя жена и полуторагодовалая дочь госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае после ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело.

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