Сеул, 9 июля, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 20 286 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 223 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что впервые с 25 мая 2022 года в стране выявляют больше 20 тыс. заболевших за одни сутки. Эксперты предполагают, что рост заболеваемости COVID-19 связан с ослаблением ограничительных мер, а также с началом сезона отпусков в республике.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 491 435. Также за минувшие сутки в стране скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 624 человека.