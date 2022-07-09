Москва, , 04:53 — REGNUM Заявление о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, «Оператор распределения энергии») сделала группа хакеров KILLNET 9 июля в своём телеграм-канале.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте заявления указано, что группа хакеров заблокировала 100% всей экосистемы сетевой инфраструктуры литовской компании «ESO».

Стоит отметить, что хакеры из KILLNET в течении нескольких дней публиковали в своём телеграм-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, СМИ и государственных порталов, призывая единомышленников присоединиться к операции по «уничтожению сетевой инфраструктуры Литвы».

Хакерская группа KILLNET объявила войну десяти странам, в которых особенно сильно превалируют русофобские настроения. Страны Прибалтики вошли в этот список, а Литва находится у хакеров на особом счету в связи с блокировкой литовскими властями транзита в Калининград ряда товаров, попавших под санкции западных стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке хакерами группы KILLNET государственной системы аутентификации налоговой службы Латвии.

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