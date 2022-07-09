Амстердам, , 04:39 — REGNUM Средства военного назначения на общую сумму в размере €172 млн были переданы Украине правительством Нидерландов, сообщила газета NRC со ссылкой на нидерландского министра обороны Кайсу Олленгрен.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

Глава ведомства отметила, что королевству с каждым разом «становится все сложнее» поставлять военную помощь «без последствий для собственной боеспособности».

Олленгрен также заявила, что указанные €172 млн являются учетной стоимостью поставленных средств, а для их замены необходимо выделить «почти в два раза большую» сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня минобороны ФРГ объявило, что Германия и Нидерланды планируют передать Украине новую партию из шести немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000).

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