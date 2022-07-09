Лондон, , 04:38 — REGNUM Сторонники экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона пытаются помешать бывшему главе британского минфина Риши Сунак занять пост премьер-министра страны, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Риши получит все, чего заслуживает, за то, что возглавил процесс свержения премьер-министра», — заявил один из источников в правительстве Соединенного Королевства.

Ранее Сунак заявил о намерениях возглавить Консервативную партию после отставки Джонсона. При этом бывшего главу минфина Великобритании обвиняют в том, что он не предупредил премьер-министра о грядущей отставке. При этом источники не смогли связаться с Сунаком.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку после того, как состав правительства покинули более 50 членов. При этом он продолжит исполнять обязанности главы правительства до выборов главы Консервативной партии в сентябре 2022 года.