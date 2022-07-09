Лэнгли, США, , 04:28 — REGNUM Разведывательные службы США назвал «лучшими в мире» американский лидер Джозеф Байден и рассказал об их успехах в раскрытии планов российской стороны, касающихся спецоперации на Украине. Соответствующие заявления глава Белого дома сделал 8 июля в ходе выступления в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в городе Лэнгли (штат Вирджиния).

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден заявил, что США смогли предупредить мир о планах российского президента Владимира Путина относительно Украины благодаря «невероятной работе» американских профессионалов в разведывательной сфере. Американский лидер выдвинул версию, что российская сторона предполагала расколоть НАТО и сломить решимость стран-членов альянса, однако этого удалось не допустить благодаря профессионалам американской разведки.

«Очевидно, что вы лучшие во всем мире», — сказал Байден, обращаясь к сотрудникам ЦРУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи на $400 млн.

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