Майами, США, 9 июля, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Нашествие гигантских африканских наземных улиток наблюдается на побережье Мексиканского залива в американском штате Флорида, сообщается на сайте флоридского департамента сельского хозяйства и потребительских услуг.

Улитка

Местные власти объявили, что в городе Нью-Порт-Ричи (округ Паско) были собраны более тысячи особей. Специалисты ведомства предупредили, появление африканских улиток угрожает уничтожить огромное количество растений и деревьев, а также создает риск распространения редкого типа менингита среди людей. Указанный тип возбудителя передается через крысиного легочного червя, который может жить внутри моллюсков.

Власти штата планируют провести обработку всех объектов в пределах зоны, где находят африканских улиток. Для этого будет использован метальдегид — пестицид, применяемый для борьбы с улитками и слизнями. В течение следующих двух лет территория должна будет находиться под санитарным контролем из-за опасности нового появления брюхоногих моллюсков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года на востоке, юге и центральной части США было зафиксировано нашествие цикад.