Ватикан, 9 июля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла может состояться в сентябре в Казахстане. Такое заявление сделал 8 июля секретарь по отношениям с государствами Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер в интервью телеканалу Rai 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

В сентябре в казахстанской столице Нур-Султан состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

«Если патриарх и папа Римский поедут туда, на эту большую конференцию религий, поверьте, встреча состоится», — указал Галлахер.

Представитель Ватикана добавил, что ради единства церкви очень важно преодолеть «сложности и недопонимание».

Также Галлахер подтвердил планы понтифика совершить визит в Киев в конце лета, но уточнил, что многое будет зависеть от состояния здоровья главы католической церкви. По словам Галлахера, возможность визита в Киев будет рассматриваться после завершения апостольского визита в Канаду в конце июля.

Кроме того, секретарь Ватикана напомнил о готовности папы Римского Франциска совершить визит в Москву и встретиться с руководством России. Галлахер пояснил, что такую возможность обсуждал государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин главой МИД России Сергеем Лавровым.