Тунис, 9 июля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Президент Туниса Каис Сайед заявил о наличии ошибок в проекте новой конституции страны. Об этом он заявил в обращении к народу, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Туниса

«В проект новой конституции будут внесены определенные коррективы во избежание любых неправильных толкований или даже ложных толкований», — заявил он.

При этом глава Туниса отказался называть детали о выявленных ошибках в проекте основного закона страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Тунисе прошла протестная акция против планов тунисских властей провести референдум о принятии новой конституции. В ходе демонстрации произошли и столкновения с полицией. Сведений о пострадавших не поступало.