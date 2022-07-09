Москва, 9 июля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Охрана бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ действовала странно в момент нападения на политика, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», — заявил он.

Сенатор указал, что нападавшему позволили подойти к Абэ почти вплотную и сделать выстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании на бывшего премьер-министра напал мужчина. Он дважды выстрелил политика, Абэ от полученных ранений скончался. Нападавшим оказался бывший японский военнослужащий.