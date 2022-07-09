Москва, , 03:09 — REGNUM Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает в своем телеграм-канале департамент транспорта российской столицы.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ДТП произошло в районе Профсоюзной улицы Москвы. Отмечается, что движение по участку дороги затруднено и осуществляется по двум из пяти полос. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на МКАД под колесами фуры погибла мотоциклистка.

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