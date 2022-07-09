Москва, 9 июля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает в своем телеграм-канале департамент транспорта российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в районе Профсоюзной улицы Москвы. Отмечается, что движение по участку дороги затруднено и осуществляется по двум из пяти полос. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на МКАД под колесами фуры погибла мотоциклистка.