Москва, 9 июля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Женщина 1992 года рождения, ехавшая на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) на мотоцикле, не справилась с управлением и, попав под колеса фуры, погибла. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Госавтоинспекция Москвы.

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ДТП произошло на пятом километре внутренней стороны МКАД. Мотоциклистка пыталась перестроиться на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ, но упала вместе с транспортным средством на дорогу.

После этого на нее совершил наезд большегрузный автомобиль, который ехал попутно по соседней полосе. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в дорожно-транспортном происшествии в Кушве Свердловской области погиб 75-летний мотоциклист.