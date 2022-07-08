Вашингтон, 9 июля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Судебный иск планирует подать в отношении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска руководство Twitter после отказа бизнесмена приобретать компанию. Об этом 8 июля сообщил председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор на своей страничке в микроблоге.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде штата Делавэр», — указал Тэйлор.

Напомним, адвокат Skadden Arps Майк Ринглер опубликовал официальное письмо команды Маска, где компанию Twitter уведомляют об отказе от сделки по её покупке. Уточняется, что бизнесмен реализовал своё право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки», опираясь на пункт соглашения с руководством Twitter, где указано о праве Маска запросить любую информацию «для любых разумных деловых целей, связанных с завершением сделки».

В письме представителей Маска отмечается, что руководство соцсети сделало невозможным проведение аудита с целью выявления фейковых и спам-аккаунтов. В компании игнорировали запросы Маска, либо предоставляли информацию, непригодную для использования.