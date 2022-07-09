Тбилиси, , 08:41 — REGNUM Финансовые средства, находящиеся в распоряжении правящей партии «Грузинская мечта», во много раз превышают финансирование других политических патрий Грузии, сообщает 8 июля грузинский телеканал «Формула».

Грузинские лари National Bank of Georgia)

Грузинское отделение организации Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), которая изучила вопросы финансирования грузинских политических партий в 2021 году, говорит, что финансовое неравенство между политическими партиями и неэффективный государственный надзор за политической коррупцией остаются основными проблемами в Грузии.

Организация исследовала 17 партий, которые в 2021 году либо получили государственное финансирование, либо в том же году привлекли не менее 100 000 лари ($35 000) дохода, и пришла к выводу, что финансы «Грузинской мечты» как общий доход, так и понесенные расходы почти в два раза превышают финансы других 16-ти партий, взятых вместе.

«Это свидетельствует о крайне неравномерном распределении финансов между партиями, что является традиционной проблемой грузинской политики», — говорится в заявлении организации.

«Transparency International-Georgia» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовала данные о доходах, полученных сторонами, которые показывают, что 2021 году 17 партий получили общий доход в размере около 43 миллионов лари (около $15 млн.), из которых около 60% (26 миллионов лари) денег поступило от «Грузинской мечты». «Национальное движение» заняло второе место с 5,1 млн. лари, а «Лело для Грузии» — с 3,3 млн. лари.

Из 17 партий только 13 получили в общей сложности 27,4 млн лари, из которых 19,8 млн лари (72% всех пожертвований) поступило от «Грузинской мечты», с 2,9 млн. лари второе место заняло «Единое национальное движение», а третье — с 2,5 млн. лари — «Лело для Грузии».

Кроме того, организация также публикует расходы, понесённые партиями.

17 партий потратили в общей сложности 41,9 млн лари ($14 млн.), 62% из которых — 25,8 млн лари на «Грузинскую мечту», 5,1 млн лари. На втором месте оказалось «Единое национальное движение», а на третьем — «Лело за Грузию» с 3,3 млн лари.

Организация также пишет о политической коррупции или других видах нарушений и отмечает, что в 2021 году в общей сложности юридические лица и компании, связанные с жертвователями правящей партии, выиграли тендеры на сумму около 320 миллионов лари (около $109 млн.). Также были получены упрощенные контракты на закупку на сумму 19 миллионов лари (около $6,5 млн.). Кроме того, за тот же период эти компании и те, кто прямо или косвенно связан с ними, пожертвовали в пользу «Грузинской мечты» около 4,5 миллионов лари ($1,53 млн.).