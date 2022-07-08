Сакраменто, США, 9 июля, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Йосемитский национальный парк в американском штате Калифорния был частично закрыт из-за крупного лесного пожара, сообщает Reuters со ссылкой на представителей особо охраняемой территории.

Unsplash Секвойи

Огонь уничтожил уже 101 гектар леса и подступил к роще Марипоса, где произрастет более 500 гигантских секвой. Возраст некоторых деревьев составляет более 3000 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Служба национальных парков США опубликовала доклад, в котором говорилось, что сильнейшие природные пожары, бушевавшие летом 2020 года в Калифорнии, уничтожили примерно 10−14% всех существовавших в мире гигантских секвой.