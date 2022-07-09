Красноярск, , 02:24 — REGNUM В субботу, 9 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Сосновый бор после дождя © Андрей Никитин

В 6:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 9 на 10 июля ожидается до +12… +16 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость ветра северной четверти 4−9 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 июля, в Красноярске до +24… +26 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью — до +15… +17 °C, временами небольшой дождь.

В понедельник, 11 июля, в Красноярске ожидается до +22… +25 °C днём и до +11… +15° C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 9 июля на юге Таймырского МР местами порывы западного ветра до 15−20 м/с. На севере Туруханского района, в Туве и в Хакасии шквалистые усиления ветра до 15−18 м/с, местами сильные дожди. В Туруханском и в южных районах Красноярского края, в Туве и в Хакасии местами грозы.

На юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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