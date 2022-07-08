Уфа, 9 июля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 737, совершавший перелёт из Сочи в Омск, который подал сигнал тревоги, совершил посадку в аэропорту города Уфы. Об этом 9 июля сообщил журналистам источник в аэропорту города Омска.

(сс) Liam Allport Boeing 737 MAX 8

Самолёт подал сигнал тревоги во время полёта над территорией Казахстана. После чего авиалайнер изменил курс и стал готовиться к посадку в аэропорту города Уфы. На настоящий момент пассажирский Boeing благополучно приземлился в аэропорту города Уфы.

По предварительной информации, полученной от источников в авиационных службах, причиной подачи сигнала тревоги с последующей сменой курса авиалайнером стало ухудшение самочувствия у одного из пассажиров. Информация уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сигнале тревоги, который подал самолёт, совершавший перелёт по маршруту Сочи — Омск.