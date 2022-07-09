Таллин, , 02:09 — REGNUM Премьер-министр Эстонии и председатель эстонской Реформистской партии Кая Каллас подала прошение о своей отставке, сообщил информационный портал Delfi со ссылкой на заявление главы эстонского правительства.

Кая Каллас FinnishGovernment

Она пояснила, что доставила бы «много шума и недовольства», если бы просто назначала новых министров. По мнению Каллас, важно, что в Эстонии появилось действующее правительство большинства.

Премьер-министр добавила, что для нее важно, чтобы в республике была проведена реформа образования на эстонском языке и были приняли меры для борьбы с экономическим кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Кая Каллас отправила в отставку сразу семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию. Кроме того, она объявила, что начинает формировать новую правящую коалицию, продолжая работу на посту премьер-министра.

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