Балтийск, Калининградская область, , 01:55 — REGNUM В акватории Калининградского морского канала в городе Балтийске состоялась первая общая тренировка военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвящённых Дню ВМФ России. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корабли Балтийского флота Mil.ru

В тренировке, которая прошла под руководством командира Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) контр-адмирала Михаила Биличенко, было задействовано более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше одной тысячи военнослужащих БФ.

пресс-служба ЗВО «В ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, согласовано время на выполнение каждого упражнения, внесены различные коррективы в план проведения праздника с учётом реальной обстановки».

Балтийский флот проведёт в течение месяца ещё пять общих тренировок. 27 июля состоится генеральная репетиция праздничных мероприятий, в которых примут участие 45 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, военная техника армейского корпуса и морской пехоты БФ, вертолёты и самолёты морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», являющегося флагманом Северного флота, начал готовить свой корабль к празднованию Дня Военно-морского флота России.

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