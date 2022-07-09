Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на $400 млн подписал президент США Джозеф Байден. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Белого дома.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сказано в опубликованном документе, глава Белого дома предоставил госсекретарю США полномочия направить до $ 400 млн на «оборонные изделия, услуги министерства обороны и на военное обучение и подготовку с целью помощи Украине».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Пентагона уточнил, что в пакет военной помощи, выделяемой киевскому режиму, войдут четыре РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и тысяча дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты уже отправили Киеву восемь РСЗО HIMARS. С учетом нового пакета военной помощи их общее число достигнет 12 штук.

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