Вашингтон, 9 июля, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на $400 млн подписал президент США Джозеф Байден. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как сказано в опубликованном документе, глава Белого дома предоставил госсекретарю США полномочия направить до $ 400 млн на «оборонные изделия, услуги министерства обороны и на военное обучение и подготовку с целью помощи Украине».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Пентагона уточнил, что в пакет военной помощи, выделяемой киевскому режиму, войдут четыре РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и тысяча дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты уже отправили Киеву восемь РСЗО HIMARS. С учетом нового пакета военной помощи их общее число достигнет 12 штук.