Алеппо, Сирия, , 01:32 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад в первый раз за более чем десять лет посетил находящийся на севере страны город Алеппо, 8 июля сообщили в канцелярии главы государства

Башар Асад Fabio Rodrigues Pozzebom

Сирийский лидер побывал на теплоэлектростанции Алеппо, провел встречу с ее сотрудниками и поучаствовал в запуске пятого энергоблока. Вместе с ним на объекте находились премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, а также сирийский министр энергетики Гассан Замель и губернатор Алеппо Хусейн Дияб.

Позже Асад и его супруга Асма посетили знаменитую мечеть Омейядов перед мусульманским праздником Курбан-байрам. Кроме того, президент и первая леди республики прошлись по городским рынкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Башар Асад назначил новым министра обороны Сирии генерал-майора Али Махмуда Аббаса. Перед ним указанный пост занимал генерал Али Абдулла Аюб.

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