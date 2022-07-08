Алеппо, Сирия, 9 июля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад в первый раз за более чем десять лет посетил находящийся на севере страны город Алеппо, 8 июля сообщили в канцелярии главы государства

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

Сирийский лидер побывал на теплоэлектростанции Алеппо, провел встречу с ее сотрудниками и поучаствовал в запуске пятого энергоблока. Вместе с ним на объекте находились премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, а также сирийский министр энергетики Гассан Замель и губернатор Алеппо Хусейн Дияб.

Позже Асад и его супруга Асма посетили знаменитую мечеть Омейядов перед мусульманским праздником Курбан-байрам. Кроме того, президент и первая леди республики прошлись по городским рынкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Башар Асад назначил новым министра обороны Сирии генерал-майора Али Махмуда Аббаса. Перед ним указанный пост занимал генерал Али Абдулла Аюб.