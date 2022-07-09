Нью-Йорк, США, , 01:24 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 июля — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно на фоне отчёта о рынке труда. В небольшом плюсе Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 46,40 пункта (0,15%), до уровня 31 338,15 пункта. S& P 500 подешевел на символические 3,24 пункта (0,08%), до уровня 3899,38 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 13,96 пункта (0,12%), до уровня 11 635,31 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,10 (2,04%), до уровня $104,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 7 июля ростом.

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