Тбилиси, 9 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. У грузинского олигарха и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили начались финансовые и репутационные сложности, сообщает 8 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Самый важный источник для олигарха заблокирован — эксперты считают, что Иванишвили уже платит политическую цену за неформальное управление, но они полагают, что в будущем эта цена будет ещё больше.

Дело в том, что Иванишвили не может получать деньги из швейцарского банка и не может распоряжаться миллиардами долларов. Специалисты не скрывают, что это санкции, за которыми последуют решения других стран с целью блокирования доходов олигарха.

Международные эксперты сходятся во мнении, что рекомендация санкционной группы по России будет решающей. Валерий Чечелашвили, член «Центра стратегического анализа Грузии», утверждает, что санкционная группа по России так же компетентна, как и украинская комиссия Макфола-Ермака, и их мнению уделяют значительное внимание мировые финансовые и политические круги.

Иванишвили действительно столкнулся с финансовыми проблемами, до этого он также сталкивался с репутационными проблемами. Главное — какие выводы сделает комиссия Макфола-Ермака. Потому что эти люди полагаются на очень сильный институциональный потенциал как США, так и Украины, включая и разведывательный.

Бывший посол в США, а ныне эксперт Бату Кутелия заявил, что у Иванишвили есть единственный шанс избавиться от санкций, и это выполнение требований ЕС.

Вся идея заключается в том, что Иванишвили, который руководит политическими процессами в Грузии, фактически уйдет с политической арены, считает Кутелия.

Напомним, что структуры ЕС считают необходимым проведение «деолигархизации» Грузии, в первую очередь, имея ввиду, именно Бидзину Иванишвили.