Вильнюс, 9 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. На заседании Постоянного совета ОБСЕ 7 июля Литва выступила с заявлением о том, что Белоруссия нарушает свои обязательства в рамках ОБСЕ, закрывая обучение на литовском языке в двух литовскоязычных школах в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Действия Белоруссии нарушают международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ по обеспечению образования на языках национальных меньшинств и негативно скажутся на образовательных и языковых правах национальных меньшинств. Это первый шаг к закрытию школ национальных меньшинств в Белоруссии», — заявил временный представитель Литвы при международных организациях в ВенеНида Якубоне.

Как сообщалоИА REGNUM, после изменений, внесëнный в Кодекс об образовании, с 1 сентября в Белоруссии не остаëтся школьного образования на языках национальных меньшинств — литовском и польском.