Вашингтон, 9 июля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Сделку по покупке компании Twitter, владельца одноимённой социальной сети, расторг американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Об этом 8 июля сказано в тексте письма, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам, от имени представителя интересов Маска, адвоката Skadden Arps Майка Ринглера.

OnInnovation Илон Маск

В письме указывается, что компания Twitter не выполнила свои договорные обязательства о предоставлении Маску и его представителям все данные, которые, согласно договору, могли быть запрошены «для любых разумных деловых целей, связанных с завершением сделки».

Уточняется, что компания не смогла предоставить запрошенную информацию, либо отказалась это сделать. Также отмечается, что Twitter игнорировал запросы Маска, либо предоставлял неполные данные, либо информацию, непригодную для использования.

В письме поясняется, что, принимая во внимание несоблюдение условий договора компанией Twitter, Маск оставляет за собой право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки». Обнародованное юристами Маска письмо является лишь формальным уведомлением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сделка по приобретению Маском компании Twitter оказалась под угрозой срыва из-за невозможности провести аудит и подтвердить информацию компании о том, что количество «фейковых» и спам-аккаунтов в принадлежащей компании одноимённой социальной сети не превышает 5%.