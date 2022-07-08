Вашингтон, 9 июля, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Онлайн-магазин PlayStation Store допустил утечку информации о том, что игры портативной консоли PSP (PlayStation Portable) появятся в каталоге сервиса PlayStation Plus. Об этом 8 июля сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Администрация сервиса опубликовала список новых игр, в котором, как заметили геймеры, также присутствует LocoRoco Midnight Carnival. Отметим, что вскоре список был удалён, однако пользователи Сети успели сделать скриншоты. Отмечается, что доступ к наследию PSP, судя по всему, получат владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, оформившие самую дорогую подписку PS Plus Premium.

Для справки: релиз платформера (в таких играх персонаж для завершения уровня передвигается по платформам) LocoRoco Midnight Carnival состоялся на PSP 29 октября 2009 года. Игра представляет собой спин-офф LocoRoco 2.