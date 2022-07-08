Барселона, Испания, 9 июля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. 25-летний французский фланговый нападающий Усман Дембеле останется в каталонской «Барселоне». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» согласовали с футболистом двухлетнее соглашение.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Новый контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» будет рассчитан на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Француз стал лучшим ассистом чемпионата.