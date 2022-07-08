Омск, 9 июля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 737, следовавший из Сочи в Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном. Об этом 9 июля сообщает ТАСС.

Ronnie Macdonald Boeing 737

По данным сервиса Flightradar24.com, авиалайнер находится в полёте уже более двух часов, до места назначения осталось лететь чуть больше часа.

Уточняется, что курс и высоту авиалайнер не менял. В настоящее время устанавливается причина подачи сигнала тревоги экипажем авиалайнера.

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