Москва, , 00:34 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник московского «Спартака» и лидер сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра вернулся в Россию. Об этом 8 июля сообщил пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

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«Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Команда вылетает в Петербург сегодня», — заявил Зеленов.

В прошедшем сезоне Кристофер Мартинс Перейра принял участие в четырнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

«Спартак» выкупил хавбека у «Янг Бойз» после завершения прошедшего сезона за 6,4 миллиона евро. Текущее соглашение Мартинса с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.