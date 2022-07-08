Лос-Анджелес, США, 9 июля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Снимать фильм Marvel про нового Капитана Америка будет режиссёр Джулиус Она, ранее выпустивший на экраны фантастическую картину «Парадокс Кловерфилда». Об этом 8 июля сообщил портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Капитан Америка

Главную роль в кинокомиксе исполнит Энтони Маки, он в очередной раз сыграет Сэма Уилсона, который принял щит от Стива Роджерса (Крис Эванс) в конце фильма «Мстители: Финал». Сценарий будущей картины написали Малкольм Спеллман и Далан Муссон, которые ранее участвовали в проекте сериала «Сокол и Зимний солдат».

Напомним, кроме «Парадокса Кловерфилда» Джулиус Она также выпустил на большие экраны драматический триллер «Люс» и криминальную ленту «Девушка в беде». Картина про Капитана Америка будет четвёртым полнометражным проектом в его режиссёрской карьере.