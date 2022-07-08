Ирвайн, США, , 23:59 — REGNUM Blizzard подтвердила, что больше не будет выпускать крупные обновления игры Heroes of the Storm в жанре MOBA («многопользовательская онлайновая боевая арена»). Об этом 9 июля сообщает портал GamesRadar.

Heroes of the Storm Heroesofthestorm.com

Разработчики отметили, что серверы игры по-прежнему будут работать, но поклонники Heroes of the Storm должны смириться с тем, что обновления станут меньше и выходить они будут реже. «Двигаясь вперед, мы будем поддерживать Heroes так же, как и другие наши давние игры: StarCraft и StarCraft II», — написали разработчики в публикации.

Напомним, релиз Heroes of the Storm состоялся 2 июня 2015 года на ПК и устройствах под управлением macOS. Игра распространяется бесплатно, но в ней присутствуют микротранзакции.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Blizzard Майк Ибарра выступил в защиту Diablo Immortal