Монца, Италия, , 23:58 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «Монца» намерена взять в аренду 26-летнего бразильского экс-защитника каталонской «Барселоны» Марлона, выступающего за донецкий «Шахтер».

За «Барселону» Марлон выступал в период с 1 июля 2017 по 16 августа 2018 годов. Летом 2018 года бразильца выкупил «Сассуоло» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марлон принял участие в 22-х матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых и одну красную карточки.