Москва, , 23:52 — REGNUM Около 30 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 8 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Домодедово» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Домодедово» отменено пять рейсов и ещё девять рейсов задерживается, в «Внуково» отменено три рейса и пять рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено три рейса и два рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.