Флоренция, Италия, 8 июля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, итальянский футбольный клуб «Фиорентина» объявил о трансфере 24-летнего центрфорварда мадридского «Реала» и сборной Сербии Луки Йовича. «Сливочные» не получили компенсации за переход футболиста.

Www.eintracht.de Лука Йович

За «Реал» Лука Йович выступал со 2 июля 2019 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость серба, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лука Йович принял участие в пятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.