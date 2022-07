Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Проект игры Beyond Good and Evil 2 не закрыт и вскоре Ubisoft объявит о начале открытого бета-тестирования. Об этом 8 июля сообщает портал Wccftech.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Информацию предоставил известный инсайдер Том Хендерсон. Он отметил, что тестирование сиквела Beyond Good and Evil будет более масштабным, чем недавние тесты The Division Heartland и XDefiant. В сентябре 2022 года Ubisoft проведёт очередную трансляцию Forward, возможно, компания сообщит подробности перед мероприятием или во время самой трансляции.

Стоит отметить, что проект игры Beyond Good and Evil 2 был впервые анонсирован 28 мая 2008 года, т.е. больше 14 лет назад. С повторным анонсом Ubisoft выступила 12 июня 2017-го. Оригинальная Beyond Good and Evil вышла в ноябре 2003-го на ПК и консолях Gamecube, PlayStation 2 и Xbox.

