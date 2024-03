Вашингтон, 8 июля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Проект игры Beyond Good and Evil 2 не закрыт и вскоре Ubisoft объявит о начале открытого бета-тестирования. Об этом 8 июля сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Информацию предоставил известный инсайдер Том Хендерсон. Он отметил, что тестирование сиквела Beyond Good and Evil будет более масштабным, чем недавние тесты The Division Heartland и XDefiant. В сентябре 2022 года Ubisoft проведёт очередную трансляцию Forward, возможно, компания сообщит подробности перед мероприятием или во время самой трансляции.

Стоит отметить, что проект игры Beyond Good and Evil 2 был впервые анонсирован 28 мая 2008 года, т.е. больше 14 лет назад. С повторным анонсом Ubisoft выступила 12 июня 2017-го. Оригинальная Beyond Good and Evil вышла в ноябре 2003-го на ПК и консолях Gamecube, PlayStation 2 и Xbox.