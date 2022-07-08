Нюрнберг, Германия, 8 июля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, лондонский «Арсенал» в рамках товарищеской встречи одержал уверенную победу над немецким «Нюрнбергом». Основное время встречи завершилось со счетом 5:3.

Football. ua Габриэл Жезус

Забитыми мячами в составе «Нюрнберга» отметились Йоханнес Гайс (24’ Лино Темпельманн), Квадво Дуа (29’ Йоханнес Гайс) и Лукас Шмейльцер (73’ Кристоф Дафернер). Голы лондонского клуба забили Габриэль Жезус (47’ Эдуард Нкетиа, 75’ Габриэл Мартинелли), Мохаммед эль-Ненни (54’), Кристофер Шиндлер (57’ автогол) и Тим Хандуэркер (63’ автогол).

Стартовые составы команд:

«Нюрнберг»: Кристиан Матения, Асгер Серенсен, Кристофер Шиндлер, Ян Гиамера, Тим Хандуэркер, Йоханнес Гайс (Лукас Шмельцер, 72’), Лино Темпельманн, Матс Меллер Дэли (Эрик Векессер, 61’), Фабиан Нюрнбергер, Квадво Дуа, Кристоф Дафернер.

«Арсенал»: Мэтт Тернер (Артур Оконкво, 68’), Эктор Беллерин (Габриэл Мартинелли, 46’), Киран Тирни (Седрик Суареш, 30’), Пабло Мари, Реул Уолтерс (Габриэл, 46’), Эмиль Смит-Роу (Мохаммед эль-Ненни, 46’), Энсли Мэйтленд-Найлз (Исмаил М’Ханд, 68’), Николя Пепе (Габриэль Жезус, 46’), Альберт Мбойо Локонга (Чарли Патино, 68’), Рис Нельсон (Фоларин Балогун, 68’), Эдуард Нкетиа (Маркиньос, 68’).