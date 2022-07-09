Зугдиди, Грузия, 9 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В западногрузинском городе Зугдиди вооружённый ножом человек хотел убить свою бывшую супругу и двоих детей, сообщает 8 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Skipbreath Нож

Мужчина пришёл с ножом в салон красоты, где работала его бывшая жена и где в тот момент находились двое его детей. Женщине и детям удалось убежать из салона. Мужчина с ножом в руках бросился их преследовать прямо на центральных улицах города. Прохожие не рискнули его задержать.

Лишь только тогда, когда на место прибыл полицейский патруль, мужчина бросил нож и сдался правоохранителям. В настоящий момент он помещён в изолятор временного содержания.