Турин, Италия, , 23:30 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба, который в ближайшее время подпишет контракт с «Ювентусом», прокомментировал свой прилет в Турин.

Поль Погба Football.ua

«Я очень рад, что вернулся. Я очень счастлив быть в Турине. Не могу дождаться, когда снова надену футболу «Ювентуса», — сообщил Погба после прибытия в Италию.

В прошедшем сезоне Поль Погба, выступая за «Манчестер Юнайтед», принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.

Погба покинул «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2022 года на правах свободного агента.