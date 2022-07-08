8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 23:48 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по борьбе с нелегальным потоком фентанила через южную границу после публикации двухпартийного законопроекта, составленного в связи с тем, что смертность от передозировки продолжает расти по всей стране.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители Республиканской и Демократической партий представили закон «О защите границ Америки от фентанила», попросив выделить $20 миллионов на выявление наркотика, который обычно провозят через южную границу.

В апреле 2022 года Управление по борьбе с наркотиками США объявило о беспрецедентном росте массовых передозировок, связанных с фентанилом, после чего борьба с данным наркотиком стала одной из ключевых тем на промежуточных выборах 2022 года.

Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Невозможно остановить или даже замедлить наркотрафик, не обеспечив безопасность всей границы, а это администрация делать отказывается. Охрана границы невозможна без физического барьера вдоль всей границы в качестве отправной точки, за которым следует эффективное наблюдение для защиты этого барьера. Не имеет значения, кто будет платить за стену. Правительство ежегодно тратит на все эти законопроекты гораздо больше средств, чем общая стоимость стены», — жалуется waynepeterkin.

«Либо Байден не знает об этом, либо ему всё равно. В любом случае он не защищает граждан США от этого смертоносного вторжения, что является нарушением его присяги — преступлением, подлежащим импичменту», — отмечает artcoses.

«Нет никого, кто бы не видел, что происходит. Демократам наплевать на граждан и нелегалов. Что их действительно волнует, так это власть. Они впускают в страну как можно больше избирателей-демократов, чтобы получить постоянное большинство и обрести власть на вечные времена», — верит mwdguy.

«Как насчет того, чтобы каждый день вносить в протокол Конгресса статьи об импичменте Байдена за нарушение присяги, пока он не уйдет в отставку? Это помогло бы», — считает njja.

«Как насчет того, чтобы просто защитить наши границы в целом. Слишком большая нагрузка для администрации Байдена?» — интересуется bikepharm.

«У нас есть настоящее двухпартийное согласие по этому вопросу, но Байден всё равно не слушает», — пишет jackatdallas.

«Байден не способен делать что-либо, особенно правильно. Хронический неудачник, король кризисов, мастер катастроф!» — восклицает BlueBoomerang.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Джо ненавидит американцев. Смертей от наркотиков у нас больше, чем смертей от автомобильных аварий и насилия с применением огнестрельного оружия вместе взятых. Я так подозреваю, что картели его просто взяли в долю», — размышляет Oilersrockon1199.

«Ни одна граница на планете не сможет разделить людей, отчаянно нуждающихся в наркотиках, и людей, желающих на них заработать. Решением проблемы является не пограничная стена, а серьезные реформы иммиграционного законодательства и законодательства о наркотиках», — указывает bknightalwaystriumphs.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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