Рим, 8 июля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Рецессия грозит экономике Италии только в случае полного прекращения поставок газа из России, заявил 8 июля глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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При таком сценарии о росте экономики можно будет забыть до 2024 года, полагает он.

Как сообщалось ранее, ряд политиков Италии призвали не ограничиваться «снижением зависимости» от российского газа с 40% до 25% и рассмотреть вопрос о полном прекращении закупок в максимально короткие сроки.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 30 млрд евро.