Вильярреаль, Испания, 8 июля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraph, «Манчестер Сити» рассматривает вариант подписания 25-летнего центрального защитника «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торреса. Также «горожане» могут выкупить Жюля Кунде или Йошко Гвардиола.

«Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что на Пау Торреса также претендуют «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона».

Текущее соглашение испанца с «желтой субмариной» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Пау Торреса в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Пау Торрес принял участие в 33-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.