Харьков, Украина, 8 июля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Золотой двуглавый орел и трёхцветный флаг стали новыми символами Харьковской области, сообщает 8 июля пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона.

Флаг и герб Харьковской области. (освобожденных ВС РФ территорий Харьковской области)

Уточняется, что глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил государственную региональную символику региона.

Она символизирует историческую принадлежность Харьковской области к русским землям.

«Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — сообщает пресс-служба.

На геральдическом щите изображены жезл с двумя змеями как символ примирения и неприкосновенности, а так же рог изобилия.

Отмечено, что эти символы были на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца XVIII века.

Кроме того, утверждён флаг Харьковской области — он имеет три цвета, идущие сверху вниз: малиновый, синий и красный. Триколор также символизирует историческую связь области с Россией и казачьими традициями Слобожанского края.