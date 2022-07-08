Манчестер, Великобритания, 8 июля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. 22-летний нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прибыл в расположение «Манчестер Сити» после полугодичной аренды в «Ривер Плейте». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» выкупил Хулиана Альвареса 31 января 2022 года за 17 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего аргентинца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес, выступая за «Ривер Плейт», принял участие в 25-ти матчах за аргентинский клуб во всех турнирах (Кубок Либертадорес, Суперлига, Кубок Суперлиги), в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.