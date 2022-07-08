Сыктывкар, 8 июля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Коми вынесен обвинительный приговор заместителю начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ухты. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей смерть двух лиц, сообщает пресс-служба республиканского следкома.

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Суд установил, что обвиняемая, курировавшая вопросы отлова безнадзорных животных, не предприняла должных мер по организации работы подчиненных, несмотря на многочисленные обращения горожан.

«В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих обязанностей от нападений бродячих собак погибли две женщины, еще 45 человек обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения», — сообщили в ведомстве.

Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности в течение трех лет.

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