Гибель людей от нападения собак обернулась сроком для чиновницы из Коми
Сыктывкар, 8 июля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Коми вынесен обвинительный приговор заместителю начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ухты. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей смерть двух лиц, сообщает пресс-служба республиканского следкома.
Суд установил, что обвиняемая, курировавшая вопросы отлова безнадзорных животных, не предприняла должных мер по организации работы подчиненных, несмотря на многочисленные обращения горожан.
«В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих обязанностей от нападений бродячих собак погибли две женщины, еще 45 человек обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения», — сообщили в ведомстве.
Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности в течение трех лет.
Как сообщало ИА REGNUM, школьник из Архангельской области лишился руки в результате нападения собаки.