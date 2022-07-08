Манчестер, Великобритания, , 23:16 — REGNUM «Манчестер Сити» запросил у лондонского «Челси» 45 миллионов фунтов за трансфер 27-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Натана Аке. Об этом 8 июля сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, также «Челси» согласовал с Аке условия контракта.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Натан Аке принял участие в четырнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Аке выступает за «Манчестер Сити» с 5 августа 2020 года после перехода из «Борнмута» за 45,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.