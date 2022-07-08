Рим, 8 июля 2022, 23:14 — REGNUM В Италии нужно решать вопрос о полноценной интеграции детей мигрантов, а не о том, раздавать ли им паспорта, заявил 8 июля координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.
Эти граждане, чтобы стать действительно итальянцами, должны пройти полный курс школьного обучения, владеть итальянским языком, знать историю и географию страны, отметил он.
Законопроект об автоматическом гражданстве для детей нелегальных мигрантов поддерживают либералы и популисты, против выступают правоконсерваторы. Они полагают, что это спорное идеологизированное решение тем более неуместно обсуждать во время экономического и энергетического кризиса.